Biden pide ‘coraje’ a comisión del Congreso que investigará ataque al Capitolio

“Esto no fue disidencia. Fue desorden. Impuso una crisis existencial y una prueba de sobrevivencia a nuestra democracia, un triste recordatorio de que nuestra democracia no está garantizada”, dijo Biden en alusión el ataque del 6 de enero que pretendió interrumpir una sesión del Congreso para certificar su victoria electoral sobre el entonces presidente Trump.

You May Also Like