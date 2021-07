Biden pide al Congreso extender la moratoria a los desalojos, porque la decisión de la Corte Suprema no da opción a su gobierno | Noticias Univision Dinero

“El presidente urge a los estados y localidades, que hace tiempo recibieron (fondos del) Emergency Rental Assistance (ERA) que aceleren con urgencia sus esfuerzos para entregar esos fondos ante el inminente vencimiento de la moratoria a los desalojos de los CDC. Como algunas ciudades y estados han demostrado su eficiencia para desembolsarlos a los arrendadores y arrendatarios, no hay excusa para que un estado o localidad no entregue rápidamente esos recursos” , afirmó.

Si bien los paquetes de estímulo económico dieron ayuda para el pago de los arriendos — el más reciente aprobado en marzo incluyó unos $25,000 millones para ello—, millones arrastran pesadas deudas por no poder pagar su renta. Esta moratoria, por ejemplo, evita que puedan ser sacados de sus hogares, pero no elimina las deudas acumuladas.

