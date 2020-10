Biden, objeto de burlas de Trump, ahora es el único en el terreno en la campaña

Luego, Biden instó a la gente a usar máscaras, lavarse las manos y practicar el distanciamiento social, y agregó: “Sean patriotas. Esto no se trata de hacerse el duro. Se trata de hacer su parte. Usar mascarilla no sólo lo protege a uno sino a quienes nos rodean”.

“Esto no es una cuestión de política. Es un fuerte recordatorio para todos nosotros de que tenemos que tomarnos este virus en serio. No va a desaparecer automáticamente”, dijo, en lo que pareció un golpe a la reiterada insistencia de Trump de que el virus simplemente “desaparecerá”.

“Yo no uso máscaras como él”, dijo Trump sobre Biden durante el primer debate televisado. “Cada vez que lo ves, tiene una máscara. Podría estar hablando a 200 pies de distancia (unos 60 metros) y aparece con la máscara más grande que he visto”.

