Biden mantendrá la embajada de EE UU en Jerusalén si llega a la Casa Blanca

Para Biden, la decisión de Trump fue “corta de miras y frívola” al no darse las “condiciones” para el traslado: “Debió haberse dado en el contexto de un acuerdo más amplio para ayudarnos a lograr concesiones importantes para el proceso de paz”, dijo, añadiendo, no obstante, que “ahora está hecho, no trasladaría la embajada de vuelta a Tel Aviv”.

