Biden lanza negociación sobre plan de infraestructuras

La Casa Blanca insiste, sin embargo, en que no habrá una reducción fundamental en la composición del plan, rechazando las quejas republicanas de que contiene demasiados proyectos importantes para la izquierda, en contraposición a los objetivos reales de infraestructuras. “No estaremos abiertos a no hacer nada. La inacción sencillamente no es una opción“, lanzó Biden.

“Estados Unidos ya no es el líder del mundo porque no estamos invirtiendo”, afirmó Biden la semana pasada, en alusión a la feroz competencia con China.

