Biden frustra el deseo de los países europeos de seguir con las evacuaciones en Afganistán más allá del 31 de agosto

Draghi también se refirió la inmigración, sobre la que se preguntó si será posible alcanzar “un enfoque coordinado y común”, antes de agregar que “ hasta ahora, tanto a nivel europeo como internacional, no lo hemos conseguido . Tenemos que hacer un gran esfuerzo en este sentido”. En ese sentido, la UE se ha comprometido a desplegar una serie de apoyos a los países fronterizos de Afganistán, pero de momento no quiere poner sobre la mesa de forma explícita la cuestión de acoger refugiados.

