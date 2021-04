Biden exige al Congreso de EE UU reformas policiales para estar “a la altura del legado” de George Floyd

“Las últimas palabras de George Floyd fueron: ‘No puedo respirar’. No podemos dejar que esas palabras mueran con él. Tenemos que seguir escuchándolas. No debemos mirar a otro lado”, exhortó. “El legado de George no solo será sobre su muerte, sino sobre lo que debemos hacer en su memoria”, agregó.

“Nadie debería estar por encima de la ley, y el veredicto de hoy envía ese mensaje. Pero no es suficiente. No puede parar aquí. Para conseguir cambios y reformas verdaderas, podemos y debemos reducir la probabilidad de que tragedias como estas puedan pasar de nuevo”, añadió.

