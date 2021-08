Biden está listo para tomar medidas drásticas, así no esté seguro de que sean legales

“Tanta gente en este momento, millones de personas que usted conoce, no se verán obligadas a salir a las calles”, dijo Bush. “No debería haber llegado a esto, pero me alegro de que estemos aquí”.

“Pero, como mínimo, para el momento en que se litiga, probablemente se dará algo de tiempo adicional mientras entregamos esos US$ 45.000 millones a personas que de hecho están atrasadas con el alquiler y no tienen el dinero”.

“No podría decir. No lo sé. Hay algunos académicos que dicen que sí y otros que dicen que no es probable”, dijo el presidente.

El dilema amenazaba con forzar a millones de estadounidenses que perdieron ingresos durante la pandemia a abandonar sus hogares en un giro espantoso de lo que ya ha sido un año agonizante. El problema fue que la moratoria expiró el 31 de julio en un momento en que las autoridades estatales y locales aún no han entregado gran parte de los más de US$ 40.000 millones en fondos ya proporcionados por el Congreso para pagar a los propietarios el alquiler atrasado de los inquilinos.

El nuevo esquema de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) se anunció después de que la Casa Blanca, obstaculizada por un fallo de la Corte Suprema y la falta de acción del Congreso, argumentara repetidamente que no tenía autoridad constitucional para extender la moratoria. El propio Biden dijo el martes que la nueva moratoria puede no ser constitucional y es esencialmente un intento de ganar tiempo para sacar los fondos atrasados de las arcas estatales y llevarlos a los bolsillos de inquilinos y propietarios por igual.

(CNN) — Hasta el presidente Joe Biden no sabe si su nueva moratoria federal de desalojo para inquilinos es legal y sostenible. Pero la aplastante presión humanitaria y política no le dejó más remedio que arriesgarse con una medida de emergencia.

