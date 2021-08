Biden espera que el operativo de evacuación de Afganistán termine antes del 31 de agosto pero no descartó extenderlo

Funcionarios de la administración dijeron que el ejército estadounidense está considerando “formas creativas” para llevar a los estadounidenses y otras personas al aeropuerto de Kabul para su evacuación de Afganistán en medio de las “agudas” amenazas a la seguridad. El mandatario confirmó la información pero no quiso entrar en detalles para no comprometer las operaciones de rescate.

You May Also Like