Biden encarga investigar los orígenes del coronavirus tras ganar enteros la hipótesis del laboratorio

“Creo que es muy posible que el Gobierno chino, el Partido Comunista en sí, no sepa exactamente lo que sucedió porque no tienen un sistema en el que si estabas en el laboratorio de Wuhan y de alguna manera tuviste un accidente y esto causó el problema, puedas informarlo”, justificó.

“Le he pedido a la comunidad de Inteligencia que redoble sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informe en 90 días”, dijo Biden en un comunicado emitido por la Casa Blanca sobre el origen del coronavirus.

You May Also Like