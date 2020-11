Biden, el Canal y Panamá

El voto en 1977 de Biden fue a favor de los tratados Torrijos-Carter, sin embargo no se conoce que el senador por Delaware y político del Partido Demócrata hubiera abierto la boca, en respaldo de esos pactos negociados por su correligionario presidente, James Carter. De los senadores que respaldaron a Carter, Biden “fue uno de los pocos que sobrevivió como senador en la reelección”, me recuerda el expresidente Aristides Royo, negociador por Panamá de esos acuerdos.

