Biden dice que sin duda ganará; Trump recurre a las cortes

Desde la Casa Blanca, Trump denunció que hubo fraude, particularmente en la votación por correo. No obstante, no mostró ninguna prueba y dijo que continuará su batalla legal, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, controlada por republicanos. “Los votos por correo han destruido nuestro sistema”, reiteró.

En tanto, en Georgia otro juez no admitió la demanda de Trump que alegaba que las boletas por correo que llegaron tarde estaban siendo mezcladas con boletas que llegaron a tiempo. El juez también dijo que no hay evidencia, o al menos no se la presentaron, de esta afirmación.

