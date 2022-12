Biden dice que hablaría con Putin, pero solo para acabar la guerra de Ucrania

Su reunión, según Biden, sirvió para reafirmar que Francia y Estados Unidos se mantienen juntos, junto a sus aliados europeos, de la Unión Europea y del G7, “contra la brutal guerra de Rusia contra Ucrania”. El presidente estadounidense admitió que nunca pensó que el conflicto fuera a ser tan violento, pero dejó claro que Putin no ganará. “Cree que puede hacer añicos la voluntad de todos los que se oponen a sus ambiciones imperialistas atacando infraestructuras civiles en Ucrania , ahogando la energía en Europa, elevando los precios al exacerbar la crisis alimentaria. Pero no va a tener éxito”, recalcó. También reiteraron su firme determinación de hacer que Rusia rinda cuentas por atrocidades y crímenes de guerra ampliamente documentados y de seguir coordinándose con el resto de aliados en el envío de ayuda a Ucrania.

