Biden despega en los sondeos frente a un Trump erosionado por la crisis | Internacional

Uno de los últimos sondeos, el elaborado por The New York Times y Sienna College, presenta un liderazgo de hasta 14 puntos de Biden frente a Trump, del 50% al 36%, arrasando entre los votantes negros e hispanos y aumentando la ventaja entre los jóvenes y las mujeres. El demócrata aventaja al republicano en 22 puntos en el electorado femenino, hasta 74 puntos en el afroamericano y ha estrechado diferencias con Trump entre los blancos. Según esa encuesta, el magnate neoyorquino solo supera en un punto a Biden entre los blancos en general, si bien mantiene 19 entre los que no tienen título universitario.

El Centro de Política de la Universidad de Virginia también acaba de cambiar su nota sobre Pensilvania, del empate a favorable de Biden (de donde es oriundo), y la de Florida, de control republicano a empate. Aun así, Miles M. Coleman, analista de esta institución, enfría las expectativas sobre el más que probable aspirante de los demócratas. “Creemos que estos últimos sondeos tienen algo de subida de azúcar para Biden. En parte se debe a la gran exposición de Trump y la poca de Biden, quien no es un candidato brillante, sino propenso a las meteduras de pata. Pero esta situación cambiará cuando la elección esté más cerca y las preferencias de los votantes serán más claras”, afirma. “Biden está por delante, no hay duda de eso, pero las cifras están algo infladas”, recalca.

