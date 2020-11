Biden derrota a Trump y gana las elecciones de Estados Unidos

Donald Trump cree que se guarda un as en la manga, y en parte es así. Pero a la hora de la verdad no cuenta con un respaldo en bloque de su partido. Solo él y su núcleo van con todo hacia la vía judicial, que cree que puede ganar, pues tiene mayoría en el Tribunal Supremo. De momento, muchos gobernadores republicanos ya han advertido que “hay que respetar el resultado electoral” y por tanto sí reconocerán a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. El 20 de enero, pase lo que pase, el sillón principal del Despacho Oval tendrá que estar ocupado.

En el otro lado, a Donald Trump no le ha servido movilizar más votos. En unas elecciones récord -la mayor participación desde 1900- ambos se han convertido en los candidatos más votados de la historia. Se suele decir que a mayor voto, más opciones de cambio. Y eso ha ocurrido esta vez. La crisis del coronavirus, en sí, no ha desgastado a Trump, pero sus salidas de tono sí han servido para movilizar a sus contrarios. Se puede hablar de voto a Joe Biden, pero se debe hablar también de rechazo a Donald Trump.

Estados Unidos tiene nuevo presidente. O eso al menos han dicho las urnas. Joe Biden se sentará en la Casa Blanca, pero no todavía. Tiene un escollo más que superar. Al candidato demócrata no le ha bastado con alcanzar los 270 votos electorales, sino que además tendrá que enfrentarse a la ya anunciada batalla judicial que va a presentar Donald Trump. La remontada en Georgia le ha asegurado al exvicepresdiente de Obama su asiento en el Despacho Oval, después de haberse impuesto en otros estados clave como Arizona, Pensilvania, Míchigan o Wisconsin. En eso ha apoyado Biden su triunfo.

