Biden defiende que Trump no debe recibir información de inteligencia debido a su “comportamiento errático” | Internacional

Eso, sumado al hecho de que no reconoce la legitimidad del nuevo presidente y a su resentimiento hacia un supuesto Estado profundo que habría conspirado para apartarlo del poder, hace que desde que se produjo el relevo en la Casa Blanca el pasado 20 de enero se hayan sucedido las voces de exfuncionarios y analistas que expresan su preocupación por la posibilidad de que Trump, de manera intencionada o no, revele información clasificada.

