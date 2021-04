Biden da pie atrás y recude la cuota de admisión de refugiados | Noticias Univision Inmigración

“No cabe duda de que se trata de una política ambiciosa”, señaló. “Pero lo que no sabemos es qué tanto éxito pueda tener. Ahora podemos decir ‘qué maravilla’, se pide mucho, sin embargo, no se sabe que nos van a dar. Y, por cierto, es bastante difícil llegar como refugiado a Estados Unidos”.

The New York Times dijo que la demora en la designación oficial de las admisiones de refugiados ha dejado a cientos de refugiados autorizados a viajar a los Estados Unidos varados en campamentos en todo el mundo.

El gobierno de Joe Biden mantendrá la cuota de admisión de refugiados para este año en el mismo nivel que fue reducida por el gobierno de Donald Trump, reportó este viernes el diario The New York Times .

