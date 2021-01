Biden congela la venta de cazas F-35 a Emiratos Árabes Unidos

La congelación de esta operación, de momento de forma temporal, se incluye en un parón que incluye otros acuerdos comerciales de suministro de armamento estadounidense a varios países. Finalmente, el anterior Ejecutivo no aceleró la venta, como se especuló que podría ocurrir para evitar este parón. Se trata de una medida prevista que el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha tomado para revisar los contratos de armas iniciados bajo a su predecesor. De momento no se ha tomado la decisión definitiva sobre estas ventas.

