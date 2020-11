Biden califica de “vergonzosa” la negativa de Trump a aceptar la derrota pero dice que no afectará a la transición

Aseguró que podrá arreglárselas sin tener acceso a información clasificada de inteligencia, como es la tradición para todos los presidentes electos, algo que describió como “útil” pero no imprescindible, porque todavía no tiene el poder necesario “para tomar decisiones sobre esos asuntos”.

En su primera rueda de prensa desde que se confirmó el sábado su victoria en las elecciones de EE UU , Biden criticó la postura de Trump, quien no admite que perdió los comicios y sigue enzarzado en una fútil estrategia legal para disputar el resultado en varios estados clave. “Simplemente creo que es vergonzoso, para ser muy franco. No ayudará al legado del presidente (Trump)”, dijo Biden.

