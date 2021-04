Biden aumenta el salario mínimo y promueve la asociación sindical | Economía

En Estados Unidos, el salario mínimo actual es de 10,95 dólares la hora para estos trabajadores, que no son funcionarios, pero trabajan para el Gobierno federal de la nación a través de empresas bajo contrato con el Estado. Según la Casa Blanca, la medida afectará a “cientos de miles de trabajadores”, desde trabajadores de mantenimiento o conservación de edificios federales, camareros en cafeterías gubernamentales o asistentes de veteranos de guerra. La Administración no ha indicado el número exacto de beneficiados. La medida asegura que “cientos de miles de trabajadores no tengan que trabajar largas jornadas, pero vivir en la pobreza”, según fuentes de la Administración.

You May Also Like