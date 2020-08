Biden asume su candidatura para terminar con “el período de oscuridad” de EEUU con Trump

Por motivos de salud, Biden ya anunció que permanecería en el estado de Delaware, y no estaría presente en Milwaukee, lugar elegido por el Partido Demócrata para celebrar su convención nacional, desde donde se han dado paso a las actuaciones musicales y a las personas que han ido participando . No obstante, eso no ha impedido que los simpatizantes y militantes demócratas hayan acudido a los estacionamientos de las sedes que el partido tiene repartidas por toda a geografía estadounidense para seguir el discurso de Biden y cerrar la noche con fuegos artificiales.

“Aquí y ahora, les doy mi palabra: si me confían la Presidencia, recurriré a lo mejor de nosotros, no a lo peor. Es hora de que nosotros, la gente, nos unamos”, ha expresado. “Ahora la historia nos ha llevado a uno de los momentos más difíciles a los que Estados Unidos se ha enfrentado. Cuatro crisis históricas, todas al mismo tiempo . Una tormenta perfecta”, ha dicho Biden en relación a la pandemia del coronavirus, la crisis económica, los conflictos raciales y el cambio climático.

