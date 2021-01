Biden anuncia un plan de ayudas de 1,9 billones de dólares para combatir la crisis | Economía

Con su mensaje, Biden marca la agenda política y económica frente al coronavirus, el asunto que concita todos sus desvelos, incluso antes de llegar a la Casa Blanca. Pero el panorama político, dominado por el segundo impeachment contra Donald Trump, y el reñido reparto de escaños en el Senado, que deberá aprobar un plan tan costoso como este, alumbran ciertas sombras sobre su viabilidad inmediata, según el diario The New York Times . No obstante, el presidente electo se mostró confiado en que el paquete se tramitará sin demora por los procedimientos del juicio político a Trump.

“No es difícil ver que nos hallamos en medio de una crisis económica como las que solo afectan a una entre muchas generaciones, con una crisis de salud pública en paralelo. No nos podemos permitir seguir de brazos cruzados”, dijo Biden, en una alocución televisada inusualmente larga en la que no escatimó críticas a la inacción de la Administración saliente y a “el fracaso” en la distribución de la vacuna. “Los beneficios [del plan] superarán con creces su coste”, prometió.

You May Also Like