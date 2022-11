Biden amenaza a las petroleras con impuestos sobre sus ganancias excedentes si no reducen el precio de la gasolina

“Soy un capitalista, no tengo problema con que las compañías tengan un beneficio justo por su inversión e innovación, pero eso no es ni de lejos lo que está ocurriendo”, aseguró.

El presidente, que ya se ha mostrado muy crítico con la decisión de las principales compañías de no aumentar su capacidad de refinado de petróleo, defendió que los beneficios de estas empresas no se deben a ninguna innovación, sino a la coyuntura trágica de la guerra.

