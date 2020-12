Biden afirma que no retirará los aranceles a China inmediatamente

“Creo que he hecho algo bueno por el país al asegurarme que Donald Trump no será presidente cuatro años más”, observó.

El presidente electo, que asumirá su cargo el 20 de enero, dijo que no retirará los aranceles del 25 % a las exportaciones chinas impuesto por Trump en su guerra comercial con la potencia asiática o el acuerdo con Pekín de la actual Administración para que adquiera 200.0000 millones en bienes y servicios estadounidenses a cambio de concesiones, algo que no se está cumpliendo.

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, aseguró este miércoles que no retirará los aranceles a China impuestos por el mandatario Donald Trump y no realizará “movimientos inmediatos” hasta desarrollar una estrategia con sus socios asiáticos y europeos, según una entrevista con el columnista del New York Times Thomas Friedman.

