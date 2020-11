Biden, a los inmigrantes que esperaban encontrar estabilidad política en EE UU: “Aguanten, ya llego”

Sin embargo, aseguró que por ahora no se plantea demandar a la agencia federal GSA (Administración de Servicios Generales) para forzarla a certificarle como ganador de las elecciones, un paso sin el cual Biden no puede acceder a recursos clave del Gobierno para preparar su llegada al poder.

“Estoy seguro de que [Trump] sabe que no ha ganado. No soy quién para cuestionar sus motivos, pero es indignante lo que está haciendo”, opinó Biden.

