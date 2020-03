BID tiene listos $80 millones para Panamá

En Panamá no se han cerrado los mercados. El país tiene liquidez, la cual debe trabajar para incrementarse con el objetivo de no cerrar la posibilidad de financiar. Tiene, además, el espacio fiscal para poder tomar medidas que serán importantes.

Panamá se verá afectado por el nuevo coronavirus. Aunque tendrá fortalezas con el precio del petróleo, pero verá golpeado su sector de turismo, así como una menor actividad económica debido a la situación de la economía de Estados Unidos. Podemos esperar que Panamá tenga un crecimiento mucho menor del estimado. Esperemos que no sea un decrecimiento, ya que todo evoluciona rápidamente. Es difícil hacer un pronóstico para el país, pero lo más importante es que Panamá está en una situación comparativamente mejor que la de otros países de la región cuando se trata de tomar las medidas necesarias para que su economía no se afecte tanto y para que la reactivación, cuando pueda ocurrir, sea con dinamismo.

El escenario que veíamos de un crecimiento en el orden del 2.5% para la región, ya no se va a materializar. Tendremos países que no van a crecer o que por primera vez en mucho tiempo tendrán crecimiento negativo.

