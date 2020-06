BID recomienda a Panamá aplicar cambios tributarios

Destacó que en este momento no se puede tener preocupación por endeudamiento porque estamos frente a una pandemia y no hay que tener temor de la calificación de riesgo, de ser un país altamente endeudado, lo más importante es solucionar el problema hoy y eso significa tener los recursos para salir de la crisis y luego buscar la manera de recuperar esa posición y Panamá lo puede hacer al tener perspectivas económicas bien definidas y los organismos internacionales lo saben.

