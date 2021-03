BID prestará a Panamá $30 millones para la compra de vacunas

“El mecanismo Covax está listo para entregar vacunas, pero no podemos entregar las vacunas que no tenemos”, informó el organismo.

Eduardo Ortega Barría, asesor en el tema de vacunas del Ministerio de Salud (Minsa) y secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que los 7.2 millones de dosis acordadas no incluyen las 300 mil dosis previstas a comprar a Johnson &Johnson, ya que la negociación sigue en curso porque la compañía tiene poca capacidad para entregar las dosis en países fuera de Estados Unidos. Manifestó que desconoce el costo de las vacunas y el detalle de los contratos, que ese tema se discute con otro grupo de expertos para no contaminar las discusiones.

