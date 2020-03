BID: ningún miembro ha mantenido contacto con personas con Covid-19 en Panamá

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con sede en Panamá informó este miércoles 11 de marzo que ningún miembro de su equipo ha estado en contacto con alguna personas diagnosticada con Covid-19 en el país.

La posición del BID surge debido a que el martes circuló un audio vía Whatsapp en el que una mujer relata que su esposo, que labora en esa entidad, supuestamente tuvo contacto con un familiar de uno de los docentes del Colegio Monseñor Francisco Beckman, diagnosticado con coronavirus.

“En relación al audio que ha circulado el día de ayer debemos aclarar que no es una comunicación oficial, no refleja la opinión del Banco y no se ajusta con veracidad a los hechos tal cual los conocemos. No tenemos ninguna información adicional, ni distinta a lo que ha comunicado hasta el día de hoy el vocero oficial designado por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud”, señala el BID en un comunicado compartido a Telemetro Reporta.

“Por razones de seguridad y prevención algunos miembros de nuestro equipo se encuentran realizando teletrabajo. El Banco estará coordinando con cada una de las unidades ejecutoras el desarrollo de su agenda compartida”, agrega el comunicado.

Ocho casos confirmados y, de estos, una persona fallecida, es el nuevo balance de contagios del nuevo coronavirus en el país, confirmado anoche en conferencia de prensa por la ministra de Salud, Rosario Turner.