¿Bicicleta elíptica o estática? Todo lo que debes saber si quieres invertir en una (¡y dos modelos a buen precio!)

Hacer deporte en casa no solo es posible, también es adictivo. Además de permitir conciliar las muchas obligaciones que plagan nuestros horarios, continuar con rutinas de ejercicios indoor nos ayuda a mantenernos en forma y a apostar por un estilo de vida más saludable , desde el desayuno hasta la hora de la cena. ¡Hasta nos hemos montado un rinconcito de entrenamiento en el que no faltan mancuernas, combas, esterillas y hasta las gomas fitness que tanto gustan!

