bici estática y báscula… ¡por 210 euros!

Pero, ¿por cuál nos decidimos? Si bien es cierto que los bancos de pesas parecen ser unos de los favoritos, las máquinas que, además, nos ayudan a trabajar el cardio, siguen estando entre las más demandadas. Por eso, no es de extrañar que los modelos que Cecotec aúna en sus populares promopacks se agoten una y otra vez. Sin embargo, desde la marca han decidido lanzar en oferta y preventa uno de sus kits más buscados, que, no solo incluye su bicicleta estática, valorada en 199 euros, también una báscula de impedancia para hacer un seguimiento de nuestros avances, por menos de 210 euros… ¡para que ninguno de los interesados se quede, esta vez, sin su pack!

Cada vez está más cerca el momento de demostrarnos a nosotros mismos que hemos cumplido con los objetivos fitness que nos marcamos a principio de año y que queremos continuar manteniendo durante el resto de meses. Para ello, hemos logrado establecer una rutina deportiva completa que incluye ejercicios de cardio, de tonificación y estiramientos. Esto ha sido posible, en parte, porque contamos con un gimnasio particular en el que no nos falta casi de nada. Tenemos herramientas versátiles, como las tablas 12 en 1, que nos permiten tonificar varios sistemas de músculos en un solo gadget. Eso sí, a pesar de que hemos adquirido bastantes útiles para mantener nuestra rutina, todavía nos falta tener una máquina de gimnasio que complete cada sesión deportiva.

