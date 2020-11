Bezos sigue a Google y Apple bajo la lupa de la UE

“Debemos asegurar que el doble papel de las plataformas con poder de mercado, como Amazon, no distorsionan la competencia . La información sobre la actividades de terceros vendedores no debe utilizarse en beneficio de Amazon cuando ésta actúa como competidor de estos vendedores. Las condiciones de la competencia en la platataforma de Amazon deben ser justas”, ha resumido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

You May Also Like