Bezos anuncia por sorpresa tras su viaje espacial una donación millonaria al chef José Andrés: “Alimentemos al mundo”

Bezos ha dado a conocer esta noticia en la rueda de prensa posterior al histórico viaje exprés a bordo del New Shepard, un cohete de la compañía Blue Origin y con el que superó los 100 kilómetros (62 millas) de altitud. A través de esta nueva iniciativa, el ex CEO de Amazon ha desembolsado un total de 200 millones para fines filantrópicos (unos 170 millones de euros al cambio actual).

