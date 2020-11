Betzaida huyó a casa de su madre, la boleta de protección no le sirvió de nada

A pesar de que Betzaida Barrigón, de 26 años de edad, tenía una boleta de protección, fue ultimada con un arma blanca, la tarde del pasado 19 de noviembre en Nuevo México, corregimiento de Caimitillo.

Este poblado, en la casa de su madre, fue su refugio ante los múltiples escenarios de violencia por los que tuvo que pasar con su expareja.

Vecinos y familiares narraron que Betzaida cruelmente fue asesinada con un cuchillo delante de su madre.

Ahora dos niños quedan en la orfandad. Uno tiene ocho años de edad y el otro de solo ocho meses de nacido.

Hacía ocho días que la joven en mención había huido de la violencia a la que era sometida.

Ni por la pandemia cesaron los actos de violencia

Adorinda Ortega, directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), reconoció que hubo un repunte de maltrato en medio de la crisis sanitaria por coronavirus.

La funcionaria destacó que lamentablemente las mujeres han sufrido dos pandemias, la del COVID-19 y la de la violencia de género.

Solo en lo que va de este año, estadísticas del Miniserterio Público dan cuenta que se han registrado 26 casos de femicidio, tres en tentativa y una muerte violenta.

Ortega explicó que en esas comunidades donde se dan estos casos, el INAMU lleva actividades de empoderamiento para que las féminas salgan de ese círculo, a veces por cuestiones económicas. “Toca sensibilizarlas. Le pedimos a todas esas mujeres que cuando ven un mínimo de violencia, lo denuncien al Inamu, en la Policía o al Ministerio Público. Ellas pueden recibir atención psicológica y legal”, acotó.

‘Una boleta de protección es falso que las protege’

Al analizar este tema, la directora del INAMU reconoció que hay fallas en el sistema. Por ejemlo, cuando estas féminas acuden en busca de ayuda.

“Estemos más alerta cuando estas mujeres van a poner sus denuncias. Los jueces de paz, alegan que ellos no pueden detener a nadie más de 24 ó 48 horas porque la mujer no fue golpeada o no está echando sangre. ¿Cómo es esto?, tienes que llegar herida o casi muerta para tomar acciones. Ayúdennos a hacer el trabajo. Una boleta de protección es falso que la protege, no funciona. Tenemos que ser más severos con las sanciones”, declaró la funcionaria.