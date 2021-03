Bettina tira besitos cuando la piropean… internautas se indignan con ella

“No entiendo las mujeres que se ofenden porque un hombre en la calle les tiró un beso… o les dijo un piropo… EN SERIO… sabes como puedes desarmarlo… tiraselo de vuelta y veras como queda frío rodando por el suelo de risa eso hago yo, quedan poquititos”, fue el comentario que publicó Bettina en su cuenta de Twitter y que causó la indignación de cientos de personas, en especial de mujeres quienes no dudaron contradecirla.

Tan solo el viernes, una jovencita menor de edad, expuso en un video a un policía que le había dicho que la quería besar.

Le caen las críticas

Una de esas que no se quedó de brazos cruzados y le respondió fue la blogger y locutora Olguita Reyna quien le dejó claro que eso no es nada agradable y tampoco cool. “Nadie tiene que tirar beso ni hablarle a quien no conoce, eso de piropo es muy subjetivo. Vamos babe, tienes una hija, créeme no querrías que nadie con quien ella no tenga confianza le hable, ni le tire besos, ni nada”.

Otra internauta le escribió: “Estás tan equivocada Bettina, el piropo es subjetivo, eso que describes es en el mejor de los casos. Yo he sufrido acoso callejero hasta el punto en que me han llegado a tocar… no normalicemos una situación que puede parar en algo peor. No al acoso callejero y punto”.

“Bueno, en este país el piropo se pasa (que no sea vulgar). Pero el beso NO. Ya es muy atrevimiento y degradable. Eso es para personas de confianza. Así por así no”.

Betina ante las decenas de comentarios defendió su posición, y manifestó que estaban desvirtuando lo que escribió. “Qué ganan ustedes insultando y tirando hate, o yo sencillamente colocando mi opinión? Que btw ustedes lo están desvirtuando a su beneficio… linda noche los quiero”.

Luego, envió el mensaje: “Generación de cristal… ni mas ni menos”.

