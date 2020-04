Bershka tiene la colección ‘homewear’ definitiva para disfrutar de la comodidad del hogar (y apta para ‘posturear’)

Las cambiantes temperaturas primaverales nos obligan a seguir usando calcetines para que los pies estén calentitos (y los resfriados alejados). Eso sí, no todos son aptos para protagonizar una buena foto en Instagram y, mucho menos, esos tan cómodos y raídos que te niegas a tirar. ¿Por qué no les echas un vistazo a estos de Mickey? Son sencillos, muy combinables y el punto divertido viene de la mano de pequeños detalles sobre los que, sin embargo, recaerá toda la atención.

Así, por muy cómodo que sea el pijama, llevarlo durante todo el día no es una muy buena idea y si no quieres que una ninguna videollamada con amigos, compañeros de trabajo o de clase te pille con este traje de noche puesto, atento: hemos seleccionado siete prendas de Bershka con las que vas a dar un nuevo aire a tus looks más hogareños . ¿Te animas a darle un nuevo aire a tu armario de estar por casa?

Estar en casa no es sinónimo de pijama. Aunque haya mañanas que inviten a ello, pocas cosas sientan mejor que darse una buena ducha, poner en marcha nuestra rutina de belleza al completo (jade roller en mano, por supuesto) y acudir a nuestro armario para seleccionar el modelito indoor que vamos a lucir en Instagram. Una buena forma de encarar el día a día con positivismo, actitud y, por supuesto, estilazo que, además, puede ayudarnos a repensar el concepto que teníamos del homewear y a estrujar nuestras mentes creativas para actualizar las camisetas oversize de propaganda o los jerséis que ya no nos convencen para el día a día.

You May Also Like