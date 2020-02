Bernie Sanders y Pete Buttigieg toman ventaja en primarias del Partido Demócrata

Aunque es cierto que los estados de Iowa y New Hampshire, donde predomina el voto blanco, apenas otorgan unos pocos de los 1.991 delegados que se precisan para asegurar la candidatura en la convención de julio, las primarias no son solamente una cuestión de aritmética.

El exvicepresidente de Barack Obama, con medio siglo de carrera política en Washington a cuestas, recibió otro cachetazo en New Hampshire al terminar en un modesto quinto lugar , con una votación que no alcanzó el 10%.

