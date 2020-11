Bernie Sanders vaticinó en una entrevista en octubre el escenario creado por Trump en la noche electoral

El 23 de octubre en una entrevista en The Tonight Show, Sanders explicó lo que creía que iba a pasar en la noche electoral y estas fueron sus palabras: “Lo que las encuestas muestran es que, por la razón que sea, los demócratas tienen más posibilidades de usar el voto por correo. Podría ser que a las 22:00 en el día de las elecciones, Trump esté ganando Michigan, Pensilvania, Wisconsin (los estados clave) y saldría en televisión y diría: ‘Gracias americanos por reelegirme. Se acabó todo, tengan un buen día ‘. Pero al día siguiente, cuando se cuenten todos esos votos por correo y cambien a que Biden ha ganado esos Estados, en este punto Trump saldrá a decir: ‘ ¿Ven? ¡Ya les dije que era fraudulento! Y no nos vamos a ir de la oficina'”.

