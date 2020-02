Bernie está ganando | La Prensa Panamá

En New Hampshire, Pete Buttigieg quedó de segundo lugar por solo 2%. A pesar de eso, el joven político no parece tener un camino claro a la nominación después de estos dos estados.

Otra cosa que sabemos es que lo que pasó en Iowa fue por lo menos extraño. Aunque no existan pruebas explícitas de corrupción, el nombre de la aplicación Shadow no es lo único oscuro.

