Berlusconi, ingresado con coronavirus, se encuentran en “fase delicada”

Zangrillo ha relatado a los medios que se encontraban a la salida del centro que “el paciente está tranquilo” y que la infección pulmonar que tiene “merece una terapia adecuada y lleva su tiempo”. El doctor ha destacado no obstante que Berlusconi responde “de forma óptima al tratamiento”, aunque ha matizado que esto no significa cantar victoria ya que pertenece a la categoría considerada de “mayor fragilidad”. Ante esta situación, Zangrillo ha mostrado un “optimismo cauteloso”.

