“Benzema y Lewandowski son los mejores delanteros junto con Haaland”

Por otro lado no ocultó su deseo de ser entrenador en un duelo como este en el futuro: “Me gustaría pero ahora estoy muy contento donde estoy, trabajando con mis chicos. Estoy feliz y voy a disfrutarlo como aficionado, con ganas de que consigamos esos tres puntos que no van a definir nada pero van a dar más confianza y moral al vencedor”.

Preguntado acerca de su ‘clásico’ más especial, respondió: “He tenido la suerte de jugar muchos y de meter goles. Posiblemente me quedaría con el primero de mi carrera, con Valdano en el 94. Ganamos 5-0 después de que meses antes fuese al revés. A nivel personal he tenido buenas actuaciones, también regulares o malas. Son partidos siempre especiales que un jugador siempre está deseando que llegue” .

