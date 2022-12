Benzemá no tiene encaje en la Francia de Deschamps

La federación francesa quería la presencia del jugador galo en los palcos del estadio Lusail para apoyar a la selección. En plena polémica, publicó en una de sus redes sociales la enigmática frase “ No me interesa “.

Deschamps declaró entonces que” No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia “. En este Mundial se ha echado de menos su presencia en las filas de la bicampeona del mundo.

