Benzema no cierra la puerta a regresar al Lyon

AFP • 17 Abr 2020 – 03:50 PM

“Yo no cierro la puerta”: el delantero francés del Real Madrid Karim Benzema no descartó la idea “de terminar su carrera en el Lyon”, este viernes en la televisión del club galo, en el que se formó antes de fichar por el club blanco hace 11 años.

“Después de todo lo que he podido hacer, historia con el club en Madrid, ¿por qué no?”, lanzó en un programa de la cadena del equipo de la Ligue 1 en el que participan aficionados.

De 32 años, Benzema, nacido en Lyon, renovó recientemente con el club blanco, por lo que jugará en el Santiago Bernabéu hasta que cumpla 35.

“Creo que la gente conoce mi cariño al Lyon. Si estoy donde estoy es también gracias al Lyon. Regresar al Lyon, a corto plazo no porque estoy en el que considero como el mejor club del mundo”, lanzó.

“Todavía tengo mucho que hacer. Después no lo sé. En todo caso regresaré a Lyon, eso seguro, sea como jugador o como otra cosa. No cierro la puerta”, añadió el delantero.

“Existe la tendencia a decir fin de carrera cuando un jugador tiene 30, 31 o 32 años. Pero hace dos años en que me siento realmente en forma, física y mental. No me lesiono, puedo encadenar partidos. No lo veo como un final de carrera. No estoy en el comienzo, eso seguro, pero es seguro que aún tengo buenos años por delante”, aseguró.

Benzema fue traspasado al Real Madrid en 2009 a cambio de 35 millones de euros.

El delantero, que creció en la periferia de Lyon, entró al centro de formación del club de la ciudad con 10 años, antes de debutar como profesional en enero de 2005 de la mano del entrenador Paul Le Guen.

Conquistó en cuatro ocasiones la Ligue 1, anotando 66 goles en 148 partidos entre todas las competiciones con el club lionés.

Con el Real Madrid ha ganado, entre otros muchos títulos, cuatro Ligas de Campeones.