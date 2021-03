Benzema, el despreciado por Francia que decide cuándo, cómo y dónde en el ataque del Real Madrid

Un fuera de serie que, inexplicablemente, no ha recibido el perdón de Didier Deschamps y ha sido condenado al ostracismo de una selección que, aun campeona sin él, no parece darse cuenta de lo que se pierde.

El francés siempre ha competido contra el lastre de no ser un ‘9’ al uso y ha sido objeto de críticas continuas por su baja aportación a la cuota goleadora, pasando por alto la importancia de su gestión del balón (con y sin él) , su visión de juego, técnica, su finura en la forma y su omnipresencia en todo el engranaje de la delantera madridista. Además, desde el adiós de CR7, también hace más goles, no sólo los fabrica para los demás.

