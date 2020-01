Benicio Robinson critica el nombramiento de sus copartidarios en varias juntas directivas

El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson se refirió este miércoles 15 de enero a las críticas que han surgido sobre los nombramientos de funcionarios en más de dos juntas directivas de instituciones estatales.

Robinson manifestó que él estima a los que le han dado los nombramientos en el actual administración. No obstante, recordó que en el PRD, colectivo que está en el poder, hay más de 600 mil inscritos, más otros que no militan en el partido pero, que tienen participación. Por lo que no le parece “justo” que “pongan” a una persona en dos o tres posiciones. Manifestó que él como presidente del PRD, no puede estar de acuerdo con eso. “Yo respondo a los 600 mil inscritos del partido (…) Eso no está bien (…)”, manifestó.

Pidió que se tomen en cuenta a los 600 mil perredistas que también están buscando trabajo. “Yo no sé el criterio que se utilizó para las designaciones, respeto el criterio, pero creo que aquí hay mucha gente que puede hacer el trabajo igual”, expreso.

El comentario de Robinson surge en la misma semana el pleno de la Asamblea Nacional, que controla el PRD, ratificó como miembro de la junta directiva del Banco Hipotecario, a Nadia Del Río, quien tiene un salario en la Presidencia de la República de $6 mil, y además integrante de las directivas de Panamá Pacífico, y el Registro Público.