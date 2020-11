Benicio Robinson contradice el discurso del presidente Nito, ¿cerrando brechas?

Se trata del diputado perredista, Benicio Robinson , quien recientemente en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, sostuvo que “ … Y me dicen a mi que yo tengo que aprobar un pago especialmente en la comarca, que esto y que el otro. Voy a votar no 100 veces, aunque todo el mundo quiera decir que nosotros le hemos negado eso”.

Cortizo dijo que no cree que nadie se oponga a apoyar las obras sociales a favor de esta población. Curiosamente, mientras el mandatario se da golpes de pecho en el marco del diálogo del bicentenario, ante todo el país y delante del expresidente de Chile (Ricardo Lagos), hay un diputado de su propio partido que parece no estar alineado al gobierno de turno.

You May Also Like