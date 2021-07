Benicio Robinson a funcionarios: sin informe no hay traslado de partida

Por ello, les advirtió que “la dirección y ministerio que no cumpla con las reglas presupuestarias, que es una ley aprobada por la Asamblea y sancionada por el Ejecutivo, sus traslados no serán” aprobados. “Hago el llamado a los directores y ministros, porque las reglas las vamos a hacer cumplir al pie de la letra”, agregó.

Robinson también dijo a los directores de las diferentes instituciones del país, así como a los ministros que, aunque todos los presupuesto por debajo de $200 mil no pasan por la Comisión de Presupuesto, eso no le quita a los funcionarios la obligación de rendir informes mensualmente.

A diferencia de otros periodos, Robinson afirmó que la comisión, conformada por 15 diputados, saldrá a fiscalizar los fondos del Estado. “Tenemos muchas obras que han sido paralizadas y abandonadas. No vemos ejecución sobre los administradores de esas obras, que son los empresarios que se las ganaron y, mientras, sigue el pueblo esperando los hospitales, centros de salud, escuelas. Muchos de ellos [los empresarios] no están ni en el país y las instituciones y los ministerios no toman las actuaciones debidas para corregir este error que ha venido de administraciones pasadas”, dijo.

