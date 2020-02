beneficios y cuidados imprescindibles del cabello

La AEDV advierte también de los riesgos de la moda o tendencia eco conocida como no poo que aboga, básicamente, por no usar champú y sustituirlo por agua, bicarbonato y vinagre. Pues bien, el uso continuado de los dos últimos puede producir irritaciones e infecciones en el cuero cabelludo.

¿Es por tanto una decisión personal que, en el caso de los más pequeños, corresponde tomar a sus padres? Efectivamente. Por un lado, la mayoría de los dermatólogos y pediatras indican que que no es necesario lavarles el pelo todos los días: bastaría con tres veces a la semana, dedicando unos tres minutos al masaje con un buen champú con ph neutro que no irrite los ojos ni la piel y otros tres al aclarado con agua tibia .

You May Also Like