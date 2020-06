beneficios que puede aportar el Bikram Yoga

Pero como en toda práctica deportiva y, atendiendo en concreto a las condiciones extremas de este tipo de yoga, también puede conllevar efectos perjudiciales si no se trabaja con cuidado. Aunque Lucia confiesa que en 18 años no ha visto a ninguno de sus alumnos sufrir ningún problema , reconoce que por el calor y la humedad no es un ejercicio adecuado para gente con problemas graves de piel, por el exceso de sudoración.

You May Also Like