Beneficios de usar discos reutilizables para maquillarse y el modelo favorito de Amazon para comprobarlos

Maquillarse forma parte del día a día de muchos. Y quitárselo, una vez a acabado el día, también. Esencial si queremos lucir un cutis saludable en el que granitos y espinillas sean algo anecdótico, lavarse bien la cara para retirar los cosméticos (¡con cuidado de no cometer los errores más comunes!) debe de ser una cita diaria e ineludible. Si embargo, para hacerlo, la mayoría solemos echar mano de varios discos de algodón con los que acabar con los trazos de maquillaje y limpiar la suciedad, sin ser conscientes del impacto ambiental que genera este pequeño gesto y, también, del gasto que, a la larga, supone para nuestros bolsillos.

Igual que hemos normalizado el uso de productos eco en la cocina, como capsulas de café reutilizables o táperes de bambú, o para sustituir los clásicos de la higiene menstrual, también deberías buscar opciones sostenibles para desmaquillarnos. Y, lo mejor de todo, es que está al alcance de cualquiera: ¿has oído hablar de los discos reutilizables de bambú?

Esta herramienta suave imita a los clásicos de algodón, pero utiliza un material que, no solo es efectivo, sino que se puede lavar numerosas veces para reutilizarlo, minimizando el abuso de discos. Este es el caso de los más vendidos de Amazon, de Bambaw, capaces de resistir durante varias semanas sin fallar al cuidado de nuestra piel.

Los discs reutilizables, de Banbaw. Amazon

Eso sí, que sean reutilizables no significa que no haya que tratarlos después de cada uso para asegurar que no hay bacterias en lo superficie que puedan provocar granitos, espinillas o acné. Así, tras utilizarlos, es conveniente lavar con agua y con jabón y desinfectar bien, para asegurar que alargamos su vida útil al tiempo que no ponemos en riesgo la salud de nuestro cutis.

Tres beneficios de tenerlos en casa

Aprovecharemos mejor el producto. Gracias a estar fabricados de fibras de bambú, estos discos son elásticos, para que sus fibras no se rompan con su uso, y, además, consiguen que la absorción del producto que usemos, ya sea un desmaquillante, un sérum o un tónico, no sea excesiva. ¿La ventaja? Que la poca cantidad que coloquemos sobre su superficie acabará en nuestra piel, evitando el desperdicio y favoreciendo una buena emulsión.

